شهدت قضية طالبة التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالأردن، إيمان إرشيد، التي قتلت على يد شاب تطورات جديدة.

وكانت المغدورة قد قتلت في يوليو 2022 داخل الجامعة بالرصاص على يد شاب كان يرغب في الزواج منها، ولاذ بالفرار وعندما حاصرته قوات الأمن لإلقاء القبض عليه انتحر.

وتدخلت عشائر في الأردن للصلح بين أسرة الضحية وأسرة القاتل، وتم بالفعل اليوم الصلح العشائري في ماركا الجنوبية بالعاصمة الاردنية عمان بالقرب من مركز الملكه رانيا، وقامت الأسرة الأولى بتمزيق شيك الدية معلنة إنتهاء القضية.

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