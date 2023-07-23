فسر استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم حسان الحريري ما يسمى بالجاثوم أو شلل النوم.

وقال الحريري: “عند النوم نمر بأربع مراحل، أول مرحلة نوم سطحية، ثم مرحلة نوم وسط، ثم نوم عميق ثم مرحلة الأحلام كل 90 دقيقة بندخل بهذه المراحل”.

وأضاف: “في مرحلة الأحلام الله خلقنا لا نتفاعل مع الحلم فتنشل كل عضلات الجسم عدا العيون وعدا الحجاب الحاجز للتنفس”.

وتابع: “فحتى لو دخلت معركة أو صراع في الحلم لا تتحرك”، مضيفا: “بعض الأشخاص يحصل لهم اضطراب فيستيقظوا في مرحلة الشلل هذه دون عودة عضلاتهم للعمل لبعض ثواني أو دقائق”.