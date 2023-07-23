فسر استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم حسان الحريري ما يسمى بالجاثوم أو شلل النوم.
وقال الحريري: “عند النوم نمر بأربع مراحل، أول مرحلة نوم سطحية، ثم مرحلة نوم وسط، ثم نوم عميق ثم مرحلة الأحلام كل 90 دقيقة بندخل بهذه المراحل”.
وأضاف: “في مرحلة الأحلام الله خلقنا لا نتفاعل مع الحلم فتنشل كل عضلات الجسم عدا العيون وعدا الحجاب الحاجز للتنفس”.
وتابع: “فحتى لو دخلت معركة أو صراع في الحلم لا تتحرك”، مضيفا: “بعض الأشخاص يحصل لهم اضطراب فيستيقظوا في مرحلة الشلل هذه دون عودة عضلاتهم للعمل لبعض ثواني أو دقائق”.
ما هو التفسير العلمي للجاثوم وأبرز مسبباته؟
استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم د. حسان الحريري يُجيب
لمشاهدة اللقاء كامل عبر هذا الرابط 👇 https://t.co/eiSUgzAMAb#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/nWi7QAXZhU
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 22, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً