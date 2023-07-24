حرص حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري على تقديم اعتذاره للمغربي محمد الشيبي لاعب فريق نادي بيراميدز المصري.

وكان الشحات قد أقدم عقب مباراة فريقه بفريق بيراميدز على صفع الشيبي بسبب قيام الأخير بسب والدته وزوجته.

وأصدر “الشحات” بيان رسمي للاعتذار للشيبي بعد مواجهة بيراميدز قال فيه : “بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وانها لم تكن الإردة فعل خاطئة لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها ، وانني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير”.

وأضاف :”لن أبحث عن مبررات، ولكنى اجد نفسي مخطئا ، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا امتلك اي ضغينة لأحد بل نتنافس جميعآ بشرف و لأن الاعتذار من شيم الرجال، فأنني اتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الاهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة”.

وأكد أنه يتقبل العقوبة التي صدرت بحقه، مختتما بيانه بالدعاء لله بأن يهديه لأحسن الأخلاق والأعمال.

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