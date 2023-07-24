نجحت الجهات المختصة المصرية في كشف غموض واقعة العثور على جثة لفتاة مجهولة الهوية ملقاة في مياه مصرف قرية بمدينة طنطا.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الفتاة تعرضت للقتل على يد صديقتها بعد أن قامت بطعنها والتخلص من الجثة في المصرف بسبب خلافات بينهم.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة في مياه المصرف المار بقرية سبرباي بمدينة طنطا.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتم انتشال الجثمان ونقله للمشرحة، وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى “ف.م”18 سنة بالصف الثاني الثانوي، استدرجتها زميلتها لمنزلها وقامت بقتلها بسبب خلافات بينهم وتخلصت من الجثة في المصرف، وتم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.