أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة واسعة بإطلالة جديدة جريئة ومثيرة على عادتها، حيث أنها قدمت من خلالها رسالة حب لجمهورها الذي انتقدها بسبب جرئتها المعهودة .

وشاركت وهبي مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت من خلالها بفستان أبيض مكشوف أبرز معالم جسدها حيث أنها تعمدت وضيعات تصوير ملفتة ومثيرة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها .

وعلقت الفنانة على الصور موجهه رسالة حب إلى جمهورها قائلة:” ممتنة جدًا لكل منكم على حبكم ودعمكم المستمر، ما أنا عليه بسبب حبكم غير مشروط .”

وقابل الجمهور الرسالة بهجوم قوي حيث علّق أحد الأشخاص قائلاً:” استري نفسك”، بينما قالت أخرى:” بنكبر وأنتِ بتصغرين “.

وتتميز هيفاء وهبي بإطلالاتها الجريئة التي تثير بها الجدل بأنوثتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين تبرز قوامها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، أغنية تيجي والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب، وإخراج سليم ترك.