أثار مشهد مدهش لإعلان فيلم باربي بتقنية ال 3d بالقرب من برج خليفة في دبي بالامارات العربية المتحدة تفاعلًا كبيراً .

و انبهر الجميع بطريقة الإعلان الفريدة للفيلم العالمي الذي ينتظره الكثير، حيث ظهرت دمية كبيرة تشبه باربي وهي تخرج من لوحة الإعلان الضخمة أمام برج خليفة في مشهد مدهش بتقنية 3d

وكانت شركة “وارنر براذرز”، موزِّعة فيلم باربي أعلنت أنّ الفيلم الجديد الذي تقوم ببطولته الممثلة مارغوت روبي في دور الدمية الشهيرة، اكتسح دور السينما في عرضه الافتتاحي مطلع هذا الأسبوع.

وأضافت الشركة أنّ الفيلم جمع 155 مليون دولار تقريباً ليُسجِّل رقماً قياسيّاً في قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في العرض الافتتاحي داخل الولايات المتحدة في 2023.