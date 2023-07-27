أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لمحاولة الانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم، مطالبةً أطراف الانقلاب بسرعة الإفراج عن فخامته وتمكينه من استعادة مباشرة اختصاصاته الدستورية، والحفاظ على صحته وسلامته.

وذلك إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية يوم أمس الأربعاء الذي تم الإعراب فيه عن بالغ القلق من تطورات الأحداث في جمهورية النيجر وحرص المملكة العربية السعودية على أمن جمهورية النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها

وجددت الوزارة مطالبة المملكة بتغليب مصلحة النيجر وشعبها لتجنب خطر الانزلاق إلى انفلات أمني قد يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وخسارة المكتسبات الوطنية.