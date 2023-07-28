أكدت مصادر إعلامية أن مدرب منتخب كولومبيا سيقوم باستبعاد الحارس ديفيد أوسبينا عن قائمة المنتخب في مباريات شهر أكتوبر بسبب عدم تعافيه .

وأوضحت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن يكون ديفيد أوسبينا جاهزًا للعب مرة أخرى بعد نهاية شـهر سبتمبر.

وكانت إدارة النصر تفكر جديًا في الاستغناء وبشكل نهائي عن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والبحث عن بديل لا يقل نجومية وإمكانيات عنه، وذلك بعد تعرضه لكسرين في ذراع اليد اليمنى.

يذكر أن أوسبينا شارك في 14 لقاء مع نادي النصر وتمكّن من الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات، وبلغت مشاركاته مع الفريق 13 مرة، بينما هناك مشاركة وحيدة في بطولة كأس الملك.