خرجت ملكة جمال المملكة رومي القحطاني مرة أخرى بثقة كبيرة متغزلة بنفسها وقامت بنشر أنغام حسين الجسمي ” أنا الأفراح والأرباح والفايض وراس المال”، وأهدتها لنفسها .

ويأتي ذلك بعدما أحدث ظهورها تفاعلاً واسعًا على مختلف الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان مشاركتها في جائزة ملكة جمال الكوكب .

وليست هذه المرة الأولى التي تخرج بها القحطاني بثقة مطلقة متغزلة بنفسها في فخر، حيث أنها جاءت من قبل وهي تتفاعل على أنغام ” جمالي يهز جبال وبمشي أعمل زلزال ” .

وتستعد رومي للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الوحدة العربية ” جمال بلا حدود” لسنة 2023 قريبًا .

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