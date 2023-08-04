خرجت ملكة جمال المملكة رومي القحطاني مرة أخرى بثقة كبيرة متغزلة بنفسها وقامت بنشر أنغام حسين الجسمي ” أنا الأفراح والأرباح والفايض وراس المال”، وأهدتها لنفسها .
ويأتي ذلك بعدما أحدث ظهورها تفاعلاً واسعًا على مختلف الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان مشاركتها في جائزة ملكة جمال الكوكب .
وليست هذه المرة الأولى التي تخرج بها القحطاني بثقة مطلقة متغزلة بنفسها في فخر، حيث أنها جاءت من قبل وهي تتفاعل على أنغام ” جمالي يهز جبال وبمشي أعمل زلزال ” .
وتستعد رومي للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الوحدة العربية ” جمال بلا حدود” لسنة 2023 قريبًا .
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