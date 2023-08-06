يواصل النادي الأهلي جهوده لحسم صفقة لاعب وسط نادي فيورنتينا الإيطالي، ومنتخب المغرب ، الدولي المغربي سفيان أمرابط ، صاحب ال26 عامًا ، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وووفقًا للمصادر الصحفية ، فإن إدارة الأهلي اتفقت مبدئيًا مع اللاعب المغربي ، للانضمام لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم ، وبعد اتفاقهم على الشروط المالية والمدة التعاقدية ، تبقت فقط موافقة النادي الإيطالي فيما يتعلق بقيمة التنازل عن المدة المتبقية من عقد ، حيث تبقي للاعب موسم واحد فقط .

كما أشارت المصادر أن الأهلي سيقدم راتب سنوي 12 مليون يورو ، بالإضافة إلى منح نادي فيورنتينا الإيطالي 25 مليون يورو .