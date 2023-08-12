تحدث محترف الاتحاد فابينيو تافاريس في لقاء صحفي عن تأقلمه في السعودية وسط ارتفاع درجات الحرارة، وعن مدى تفضليه اللعب في مركز الظهير الأيمن أو المحور.

قال فابينيو “كلابي معي في السعودية وهم مسالمون ولم يفعلوا أي أمور سيئة لأحد”.

وأضاف فابينيو “أقيم في مدينة جدة والطقس حار هنا على عكس مدينة ليفربول ولكن أنا اتكيف مع ذلك”.

وتابع فابينيو”أنا أُفضل اللعب في مركز الوسط الدفاعي، وتمكنت من التأقلم على درجات الحرارة المرتفعة، ولا اقلق من المباريات لأنها سوف تكون في المساء”.

ويذكر أن نادي الاتحاد سوف يواجه نظيره الرائد يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين.