كشف راشد الخرعان عن تعرض رجل يجمع بين زوجتين في منزل واحد لموقف غريب ومفاجئ من زوجته الأولى.

وقال الخرعان أنه متزوج من ثنتين، وفي إحدى الليالي عندما كان عند زوجته الثانية، وبينما هو نائم حوالي الساعة الواحدة ليلا، اتصلت عليه الزوجة الأولى، وهي تصيح وتقول له “انزل بسرعة انزل!”.

وأضاف الخرعان أن الرجل أصيب بالفزع، وظن أن زوجته في الطابق السفلي في خطر وفكر أن يأخذ معه سلاح، لمواجهة خطر محتمل، إلا أنه فوجئ عندما نزل إليها تقول: “سنك مقدم الصالون مترين، ليتك ترجعه نبي نغسل”، ليرد عليها: “يا جعلك تتغسلين”.