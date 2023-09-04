حددت محكمة كاس موعد جلسة استئناف نادي النصر على قرار الفيفا بإلزامهم دفع 9 مليون للاعب نادي النصر السابق البرازيلي بيتروس ماتيوس يوم 26 أكتوبر.
وكان اللاعب البرازيلي بيتروس قد طالب من نادي النصر 9 مليون قبل فترة.
والجدير بالذكر لعب النجم البرازيلي بيتروس في صفوف النصر، خلال الفترة من 2018 إلى 2021، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي الفتح في يناير 2022.
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بيتروس لسان حاله يقول :
لو كنت اعلم خاتمتي ما لعبت للفقر
ياخذون اللاعب لحم ويرمونه عظم ..
وايضآ تعود الطفل المدلل ان تقوم الوزارة بدفع ديونه السنوية التي عليه للاعبين المحليين والاجانب وتقدر بمئات الملايين وتحميه من عقوبات خارجية تصل الى التهبيط للدرجة الاولى وممكن الثانية والثالثة ..
طواقي. مادراك ماطواقي. الله يرحمك عبدالرحمن بن سعود. الهلال. من رجال. العقيم. وكل عام. يبشرونه في مولود جديد ولد او بنت. وهو عقيم. ههههههههههههه. دفع الرباعي. منذ. القدم يجلب البطولات.
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طواقي. مادراك ماطواقي. الله يرحمك عبدالرحمن بن سعود. الهلال. من رجال. العقيم. وكل عام. يبشرونه في مولود جديد ولد او بنت. وهو عقيم. ههههههههههههه. دفع الرباعي. منذ. القدم يجلب البطولات.
والمعيوف ياناكر المعروف
البعير مايشوف عوجة ارقبته
عرفتو ليش تدخل صندوق الاستثمارت فزعو لنادي الحنشل وساعدوهم في الديون. ولاكن بتظهر الحقيقه حتى لو بعد حين
خخخخخخخ
خخخخخخخ
المعيوف راع المعروف خرج من ناديه بطريقة لاتليق براع المعروف وكأنه ناكر جميل.
لاعب فاشل
قليل الخاتمه فريقك وين راح المعيوف وهو الي كان حامي عرينكم😂😂😂كلا يراء الناس بعين طبعه
قليل الخاتمه فريقك وين راح المعيوف وهو الي كان حامي عرينكم😂😂😂كلا يراء الناس بعين طبعه
مفروض تدفع مستحقات الخلوق بيتروس وفوقها مكافاة لانه لاعب وفي ومخلص للنصر
مو غريبه النصر قليل خاتمه
هذا النصر وهذي خلاقينه
متعود ياكل حقوق الناس ويجحدهم
عشان كذا ربي مو موفقهم ابد
مشغلكم العالمي لله درك ياكبييير
حرامي الكلب النجس هذا ناكر المعروف