حددت محكمة كاس موعد جلسة استئناف نادي النصر على قرار الفيفا بإلزامهم دفع 9 مليون للاعب نادي النصر السابق البرازيلي بيتروس ماتيوس يوم 26 أكتوبر.

وكان اللاعب البرازيلي بيتروس قد طالب من نادي النصر 9 مليون قبل فترة.

والجدير بالذكر لعب النجم البرازيلي بيتروس في صفوف النصر، خلال الفترة من 2018 إلى 2021، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي الفتح في يناير 2022.

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