كشف المختص في المعرفة الرقمية عبد العزيز الحمادي عن موعد حفظ البيانات داخل المملكة.

وقال الحمادي أنه سيتاح لمستخدمي غوغل السحابية إمكانية حفظ بياناتهم داخل ‎المملكة بعد إطلاق الخدمة في نوفمبر المقبل.

وأضاف الحمادي بأن هذه الخدمة تساهم في حفظ بيانات المستخدم في أي دولة بالعالم.

وتابع الحمادي بأن تخزين البيانات أصبح وفق التزام شركة جوجل للمعايير المطابقة لأمن المعلومات وسياسات الخصوصية للمستخدمين في المملكة، وبالتالي تكون البيانات أكثر أمانا.