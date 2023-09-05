أصبحت الأهزوجة المفضلة لدى اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم نادي الهلال، حالة عامة.
وظهر شبان أمام مول تجاري وهم يحتلفون بأهزوجة ميتروفيتش ويرددونها بحماس، محتفين باللاعب الذي حقق أداءًا مبهرًا أمام نادي الاتحاد في مباراة الكلاسيكو.
وكان المهاجم الصربي قد قاد الهلال للفوز على منافسه الاتحاد، بأربعة أهداف لثلاثة، في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري “روشن”، إذ سجّل ثلاثية خلال المباراة.
وفاز ميتروفيتش بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة لبطولة دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد تسجيل هدف في مرمى نظيره الاتحاد، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بـ4/3.
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استغفر الله العظيم اخواني فية بعض التعليقات كلام خطير كيف تقولون الله من السذاجة بدون تفكير في معنى الكلمة الله سبحانة عظيم استغفروا الله وانتبهوا لما تقولون ربما تهوي بك هذه الكلمة في قعر جهنم
مشكلة النصراويين يكروهون الهلال وطاريه وظله ومع ذلك يتابعونه كم التعليقات اغلبهم نصراوي ملاحظه عليهم دائما في اغلب المواضيع الي للهلال صله فيهااتركوه في حاله ولا تلقفون وتحشرون انفسكم في شئ مايخصكم
مشكلة النصراويين يكروهون الهلال وطاريه وظله ومع ذلك يتابعونه كم التعليقات اغلبهم نصراوي ملاحظه عليهم دائما في اغلب المواضيع الي للهلال صله فيهااتركوه في حاله ولا تلقفون وتحشرون انفسكم في شئ مايخصكم
طواقي (اغبياء) ماعليهم شرهه .. 😂
يالله يارب لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا
الله من السماجة والتفاهه فعلا
سوف يقابل النصر ويدعس عليهم كما دعس عليهم في بطولة العرب
سوف يقابل النصر ويدعس عليهم كما دعس عليهم في بطولة العرب
سوف ياتي النصر ويدعس عليهم كما دعس عليهم في بطولة العرب
سوف يأتي النصر ويدعس عليهم كما دعس عليهم في بطولة العرب
سوف يأتي النصر ويدعس عليهم كما دعس عليهم في بطولة العرب
يعني انتم يا ؟؟؟؟ احتفالكم بسي حقت رونالدو الي جابه لكم صندوق الاستثمارات ماهي سذاجه
اقل شي لاعبنا جايبينه بخشم الريال محد دفع قيمته ههههههه
وعقبالكم بعد الاتحاد انتبهوا لانفسكم
الله من سذاجه
الله من سذاجه
💕💕💕💕
💛💙💛💙
💚💚💚💚
👍👍👍👍
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💕💕💕💕
👍👍👍👍