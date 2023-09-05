أصبحت الأهزوجة المفضلة لدى اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم نادي الهلال، حالة عامة.

وظهر شبان أمام مول تجاري وهم يحتلفون بأهزوجة ميتروفيتش ويرددونها بحماس، محتفين باللاعب الذي حقق أداءًا مبهرًا أمام نادي الاتحاد في مباراة الكلاسيكو.

وكان المهاجم الصربي قد قاد الهلال للفوز على منافسه الاتحاد، بأربعة أهداف لثلاثة، في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري “روشن”، إذ سجّل ثلاثية خلال المباراة.

وفاز ميتروفيتش بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة لبطولة دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد تسجيل هدف في مرمى نظيره الاتحاد، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بـ4/3.

اقرأ أيضًا: