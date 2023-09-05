كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء، عن المخاطر التي تواجهها مصر والقارة الأفريقية عند الزيادة السكانية.

وقال ‏السيسي “الحرية المطلقة في الإنجاب يعني أن الدولة المصرية كلها بتدفع الثمن، ولابد أن يتم تنظيم الإنجاب بحيث نصل إلى 400 ألف مولود سنويًا.

وأضاف «الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر، وعدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، ورغم الموارد الكبيرة للقارة فإنها ستكون غير كافية مستقبلاً».

وأعلن السيسي خلال المؤتمر عن تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية.