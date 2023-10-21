أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، الأكلات التي تُحسن من مزاج الإنسان في فصل الشتاء .
وقال الطويرقي في مقطع فيديو على برنامج يا هلا المُذاع على روتانا خليجية:” أن الأكلات التي تحسن مزاج الإنسان هي :الكربوهيدرات كالحلا والشوكولاته والمكسرات “.
وأوضح أن أصحاب الدوام الليلي معرضون أكثر للإصابة بالاكتئاب، خاصة في فصل الشتاء .
أصحاب الدوام الليلي معرضون أكثر للإصابة بالاكتئاب.
استشاري الطب النفسي د.جمال الطويرقي@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iDqkAztTnU
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 19, 2023
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