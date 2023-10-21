أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، الأكلات التي تُحسن من مزاج الإنسان في فصل الشتاء .

وقال الطويرقي في مقطع فيديو على برنامج يا هلا المُذاع على روتانا خليجية:” أن الأكلات التي تحسن مزاج الإنسان هي :الكربوهيدرات كالحلا والشوكولاته والمكسرات “.

وأوضح أن أصحاب الدوام الليلي معرضون أكثر للإصابة بالاكتئاب، خاصة في فصل الشتاء .