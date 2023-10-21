أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن الأجواء هذا الأسبوع ستكون مستقرة أو تميل للاستقرار.
وقال عقيل العقيل، عبر قناة الإخبارية، أنه سيبدأ سكان الرياض بداية هذا الأسبوع بالشعور بأجواء رائعة في المساء وستصل درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية.
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: سيبدأ سكان الرياض بداية هذا الأسبوع بالشعور بأجواء رائعة في المساء وستصل درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/VqAyZVb0X9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
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