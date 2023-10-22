حدد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر، موقف الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى الفريق، من قيده أو الموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

ومنذ يناير الماضي، لم يشارك أوسبينا في أي مباراة رسمية مع نادي النصر بسبب إصابته بكسر في المرفق خلال مباراة ديربي الرياض ضد الشباب، لكنه شارك في تدريبات العالمي الجماعية أثناء التوقف الدولي قبل مباراة ضمك.

ولكن تمسك المدرب البرتغالي بقيد الحارس أوسبينا، في كشوفات نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب الأخطاء المتكررة في خط الدفاع منذ بداية الموسم.

وقال وليد الصيعري الصحفي بجريدة الرياضية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” مساء اليوم، أن الحارس أوسبينا خيار المدرب كاسترو الأول في فترة الانتقالات الشتوية.

والجدير بالذكر يستعد نادي النصر لمواجهة الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا مساء يوم الثلاثاء المقبل الساعة التاسعة مساء، على ملعب الأول بارك.