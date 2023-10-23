أكد عضو شرف نادي الهلال الأمير نواف بن محمد أنه لو كان لاعب النصر كريستيانو رونالدو في صفوف نادي الهلال، كان النادي سيعطيه شارة القيادة، بدلًا من سلمان الفرج.

مشيرًا أن القيادة يجب أن تكون نابعة من اللاعب، ورونالدو لديه صفات القائد.

وأضاف الأمير أنه يفضل إن تكون شارة القيادة مع اللاعب الأقدم في الفريق، مؤكدًا أنه لا يفضل أن يحملها نيمار، على الرغم من قيادته لمنتخب البرازيل.