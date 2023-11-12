أصيب عاطي الموركي عميد المدرجات السعودية ورئيس رابطة المشجعين بنادي الوحدة، في حادث مروري أثناء ذهابه إلى عمله في مكة المكرمة.

وجاءت إصابات الموركي في الرأس والساقين، بعدما اصطدمت بسيارته دراجة بخارية من الخلف أثناء قيادته، ظهر السبت، إلى عمله أمام شركة السعر المنافس في حي الشوقية التابع لمكة المكرمة.

وتم نقل الموركي إلى مستشفى النور التخصصي، حيث أجريت له الإسعافات الأولية ثم خضع لإجراء أشعة مقطعية على الرأس، وأشعتين أخرتين على الساق والركبة، وثبت سلامة حالته الصحية التي استلزمت تنويمه في المستشفى، إلى حين الاطمئنان التام على صحته العامة.