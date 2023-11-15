رفض مارسيلو أحد أبرز النجوم البرازيليين والظهير الأيسر لريال مدريد السابق ، عرضًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر .

وكان مارسيلو ورونالدو لعبا معًا لمدة 8 سنوات كاملة ، في صفوف الملكي ، قبل أن يرحل رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم النجم البرازيلي إلى أولمبياكوس اليوناني .

وقال مارسيلو في حواره مع صحيفة «أوغوغو» ، اليوم الأربعاء: “رونالدو تحدث معي عن فكرة الانتقال إلى النصر منذ فترة” .

وأضاف : “كانت لدي بعض العروض ليس فقط من النصر، لكنني كنت بحاجة للعودة إلى جذوري في البرازيل، شيء ما أخبرني أنني يجب أن أعود”.

ويُذكر أن مارسيلو انتقل إلى فلومينينسي في فبراير 2023؛ حيث نجح في قيادته للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس .