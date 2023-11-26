علق المدير الفني السابق لضمك، الجزائري نور الدين بن زكري، على فوز الهلال الكبير على نظيره الحزم بنتيجة 9-0 أمس السبت، في إطار مباريات دوري روشن للمحترفين.

وقال بن زكري: “نتيجة 9-0 ثقيلة وصعبة ولا بد لها من تفسير”، وبخصوص من المسؤول عن هذه النتيجة وما إن كانت النتيجه تقع على عاتق المدرب، قال بن ذكري، إن الهلال فريق قوي وعند مواجهته يجب الاستعداد له من خلال طريقة تكتيكية.

وعن عدم حضور مدرب الحزم المؤتمر، قال بن زكري: “عدم الحضور معناه انك تهرب من المسؤولية، ولو كنت أنا مكانه وأنا المخطيء كنت تحملت المسؤولية وأوضحت الأمور”.