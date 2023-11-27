أكد الناقد الرياضي عبدالله فلاتة أنه قال نصًا قبل ذلك أنه في المباريات الخارجية أتخندق مع الهلال، كان ذلك ردًا على أحد المتابعين الذي استنكر عدم تأجيل مباريات الهلال العام الماضي، وتأجيلها حاليًا لصالح النصر والاتحاد.

وتحدث فلاتة على أن الاتحاد لن يشارك أمام ضمك بالصف الثاني، ولكن يمكنه فقط إراحة بعض اللاعبين، حيث أن الاتحاد بحاجة للفوز حتى يرفع معنوياته، وكذلك هذه بداية للمدرب، مضيفًا أن عودة أحمد حجازي مهمة للفريق.

فيما قال الناقد الرياضي سامي الحريري، أن كل الفرق الكبيرة تريد الفوز بجميع البطولات، ومن المهم بشكل كبير وضع جدولة مناسبة لجميع المسابقات.

وأضاف الحريري أن الهلال يعاني من ضغط كبير جدًا في روزنامة الموسم، حيث أن لديه جدول مباريات دسم، قبل الديربي، في حين أن النصر يتمتع يأيام من الراحة كثيرة قبل المواجهة.

وطالب بتأجيل الديربي بين الهلال والنصر، فيما انتقد الأشخاص الذين يرون أنه لا مشكلة من عدم تحقيق الهلال لبطولة الدوري، ويكفيه ما حققه في مسابقات أخرى.