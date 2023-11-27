تراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 33.25 ريال.

وهبطت أسهم سابك، والآمار، ووفرة، وإكسترا، وبدجت السعودية، وأكوا باور، والخدمات الأرضية، وأسمنت المدينة، بنسب تراوح بين 2 و3 %.

وانخفض سهم أديس القابضة، بنسبة 3 % عند 21.38 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 7.4 مليون سهم، وبقيمة 160 مليون ريال تمت عن طريق 13 ألف صفقة.

في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 75.70 ريال.

وصعد سهم أسمنت القصيم، بنسبة 1 % عند 64.20 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.

وأنهت أسهم عطاء التعليمية، وسدافكو، والأبحاث والإعلام، وسيرا، والعقارية، وسابتكو، والسعودي الألماني، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و7 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق كل من جدوى ريت السعودية، وبنيان ريت، عند 12.62 ريال (- 4 %) للأول و9.56 ريال (- 1 %)، للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.