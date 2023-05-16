الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء17 مايو
تيتي يستكمل آخر المفاوضات مع الهلال

تيتي يستكمل آخر المفاوضات مع الهلال

 ماجد محمد
جستنيه: مبروك لحكم المباراة وللجنة الحكام

جستنيه: مبروك لحكم المباراة وللجنة الحكام

 نواف السالم
دياز: الهلال من أعظم الفرق في العالم

دياز: الهلال من أعظم الفرق في العالم

 ماجد محمد
انتر يتغلب على ميلان ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

انتر يتغلب على ميلان ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

 وكالات
الشباب يرغب في استعادة إيغالو

الشباب يرغب في استعادة إيغالو

 طلال الغامدي
ردة فعل نائب رئيس النصر بعد تعادل الهلال مع الاتحاد (فيديو)

ردة فعل نائب رئيس النصر بعد تعادل الهلال مع الاتحاد (فيديو)

 ماجد محمد
استشاري يقدّم عدة نصائح للأسر لحماية أبنائهم المراهقين من الإدمان

استشاري يقدّم عدة نصائح للأسر لحماية أبنائهم المراهقين من الإدمان

 عادل الحربي
تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية التي يزيد عددها على 4

تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية التي يزيد عددها على 4

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جمهور الاتحاد يقذف ميشيل أثناء احتفاليته بهدف التعادل (فيديو)

جمهور الاتحاد يقذف ميشيل أثناء احتفاليته بهدف التعادل (فيديو)

 نواف السالم
شجار بين لاعبي الهلال والاتحاد .. فيديو

شجار بين لاعبي الهلال والاتحاد .. فيديو

 ماجد محمد
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منوعات

ابنة فهد الحيان: توقف قلبه مرتين قبل أن يفارق الحياة وتشهد
منذ 1 ساعة
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ابنة فهد الحيان: توقف قلبه مرتين قبل أن يفارق الحياة وتشهد

&#8220;الشورتات&#8221; تثير الجدل في مستشفى كويتي
منذ 5 ساعة
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“الشورتات” تثير الجدل في مستشفى كويتي

بيع أضخم ثور في مصر بثمن خرافي
منذ 6 ساعة
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بيع أضخم ثور في مصر بثمن خرافي

فتاة توثق احتفال والديْها بذكرى زواجهما الـ 46
منذ 6 ساعة
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فتاة توثق احتفال والديْها بذكرى زواجهما الـ 46

شاهد .. إحراق جرو على يد مراهق يثير الغضب
منذ 7 ساعة
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شاهد .. إحراق جرو على يد مراهق يثير الغضب

الاخبار المحلية

استشاري يقدّم عدة نصائح للأسر لحماية أبنائهم المراهقين من الإدمان

استشاري يقدّم عدة نصائح للأسر لحماية أبنائهم المراهقين من الإدمان

 عادل الحربي
منذ 52 دقيقة
0
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عربية ودولية

سويسرا تطالب بسجن حفيد مؤسس الإخوان بتهمة الاغتصاب 3 سنوات

سويسرا تطالب بسجن حفيد مؤسس الإخوان بتهمة الاغتصاب 3 سنوات

 برن
منذ 2 ساعة
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حوادث

رجل شهم ينقذ 10 عائلات من حريق محقق (فيديو)

رجل شهم ينقذ 10 عائلات من حريق محقق (فيديو)

 الرياض
منذ 6 ساعة
0
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اخبار رياضية

تيتي يستكمل آخر المفاوضات مع الهلال

تيتي يستكمل آخر المفاوضات مع الهلال

 ماجد محمد
منذ 54 ثانية
0
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مال واعمال

المركز الوطني للتخصيص يوقع اتفاقية مع أكبر بنك في العالم

المركز الوطني للتخصيص يوقع اتفاقية مع أكبر بنك في العالم

 الرياض
منذ 3 ساعة
0
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الوظائف

مشروع نيوم يعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

مشروع نيوم يعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

 فاطمة المالكي
منذ 3 ساعة
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عالم المرأة

سر الحصول على شفاه كبيرة ووردية

سر الحصول على شفاه كبيرة ووردية

 أميرة خالد
منذ 6 ساعة
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وثائقيات

صور نادرة للملك عبدالعزيز خلال زيارته لأرامكو

صور نادرة للملك عبدالعزيز خلال زيارته لأرامكو

 الرياض
منذ 5 ساعة
0
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عالم السيارات

إبراهيموفيتش يشتري سيارة فيراري تخضع لشروط صارمة

إبراهيموفيتش يشتري سيارة فيراري تخضع لشروط صارمة

 أميرة خالد
منذ 6 ساعة
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قلم الحر

صالح العبد الرحمن التويجرى

هكذا هي شوارعنا

بتاريخ الأحد 10 شوال 1444هـ 30 إبريل 2023م نشر بأحد صحفنا الإلكترونية  مقالا بعنوان (شـوارعنـا). […]

وجهات نظر

هكذا هي شوارعنا

صالح العبد الرحمن التويجرى

هكذا هي شوارعنا

ستمضي ونمضي معها

فوزية الشيخي

ستمضي ونمضي معها

تعلّم شيئًا جديدًا

فاطمة مخصوم

تعلّم شيئًا جديدًا

حرب شرسة

محمد الإحيوي

حرب شرسة

(مُكافأة نهاية الخدمة) الجزء 13

أحلام أحمد بكري

(مُكافأة نهاية الخدمة) الجزء 13

استطلاعات الرأي

هل تؤيد إلغاء نظام الـ 3 فصول دراسية ؟

جديد الفيديو

تبغى الفكه من زوجها
منذ 3 ساعة
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تبغى الفكه من زوجها

طبيب يوضح أمور مدمرة للكلى
منذ 3 ساعة
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طبيب يوضح أمور مدمرة للكلى

الرجال غرق وهو يضحك !
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الرجال غرق وهو يضحك !

يجيك النصيب
منذ 5 ساعة
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يجيك النصيب

هذا اللى خايف على سيارته
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هذا اللى خايف على سيارته

أخبار المجتمع

والد الدكتور خالد الرويلي في ذمة الله

والد الدكتور خالد الرويلي في ذمة الله

منذ 1 يوم
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الشيخ أحمد بن إبراهيم الحكمي في ذمه الله

الشيخ أحمد بن إبراهيم الحكمي في ذمه الله

منذ 3 يوم
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أفراح آل عصيدان والخريصي بزواج احمد

أفراح آل عصيدان والخريصي بزواج احمد

منذ 14 يوم
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أفراح آل زنّان وآل غرسان بزفاف “سعيد”

أفراح آل زنّان وآل غرسان بزفاف “سعيد”

منذ 20 يوم
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غيث يضيئ منزل الإعلامي محمد بن ربيعان

غيث يضيئ منزل الإعلامي محمد بن ربيعان

منذ 23 يوم
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