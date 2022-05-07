عادات صحية تساعد في التغلب على الأرق

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية العادات الصحية التي تساعد في التغلب على الأرق، والتي تشمل تجنب التدخين والنوم خلال النهار، وتناول الوجبات الثقيلة قبل النوم، وكذلك تجنب استخدام المهدئات والمنومات إلا في حال وصفها من قبل الطبيب.

وأوصت المدينة الطبية، بعدم الاتجاه إلى الفراش إلا عند الشعور بالنعاس، والتعود على النوم والاستيقاظ بموعد ثابت، والابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

وشددت على أهمية الامتناع عن الكافيين على الأقل قبل 6 ساعات قبل النوم، وممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة مع أفضلية أن تكون قبل النوم بـ 5 ساعات.