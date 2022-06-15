نبأ سار من الصحة العالمية بشأن كورونا

جنيف(صدى):

صرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري، بأن دول العالم الآن تعيش في المرحلة الأخيرة من جائحة فيروس كورونا.

واستشهد المنظري على ذلك بانخفاض مستوى الوفيات وقلة أعداد الإصابات بالفيروس، لكن في الوقت ذاته أكد أنه ما زالت هناك إصابات في عدد من دول العالم، ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى انتهاء الفيروس من خلال ارتداء الكمامات.

وأوضح أن هناك مؤشرا يؤكد انحسار جائحة فيروس كورونا في العالم، موضحا أن مصر تُعد من الدول القليلة التي فعلت ما طالبت به منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة، ومؤكدا أن العالم واجه الكثير من التحديات التي ظهرت مع بداية توزيع لقاحات كورونا.