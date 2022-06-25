توضيح من «سكني» بشأن تأخر إيداع مبالغ الدعم

الرياض(صدى):

أجاب برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان، على استفسارات المستفيدين بشأن تأخر إيداع مبالغ الدعم السكني.

وأوضح البرنامج، أن العمل لا يزال قائماً لإيداع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين، وأنه سيتم إيداعه في الحسابات البنكية بأقرب وقت ممكن.

وأشار سكني إلى أنه يعمل على تذليل سبل امتلاك المسكن الملائم وذلك بتوفير عدة حلول، لكن فيما يخص الدفعات فإنها تصرف للمستفيد بناء على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.

يذكر أن برنامج سكني، أعلن عن استفادة 66,180 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.