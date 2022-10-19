تم إطلاق سراح لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مايسون غرينوود، بكفالة اليوم الأربعاء، وذلك بعد أيام من اتهامه بمحاولة اغتصاب.

وواجه اللاعب صاحب الـ21 عاما في نهاية الأسبوع الماضي تهمة محاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء على فتاة.

َوقدم طلب الكفالة الأربعاء خلال جلسة خاصة في محكمة أخرى في مانشستر، وأفرج عن اللاعب بكفالة ولكن بشرط عدم التواصل مع الشهود، بمن فيهم المشتكي، والإقامة في عنوان محدد.

وسيمثل غرينوود الذي لم يحضر جلسة الاستماع القصيرة، مجددا أمام المحكمة في 21 نوفمبر المقبل.