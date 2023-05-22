وصول التوأم السيامي السوري “إحسان و بسام” إلى الرياض، وذلك استعدادا لفصلهما في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني.

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض قد شهدت في الأيام الماضية نجاح عملية فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” أبناء عمر رايانو.

وتمت العملية بسواعد فريق طبي بقيادة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله الربيعة.

فيديو | وصول التوأم السيامي السوري "إحسان و بسام" إلى الرياض لفصلهما في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني#الإخبارية pic.twitter.com/lkVCUIYcR6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

أقرأ أيضا