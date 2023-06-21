استعرضت مجندات تابعات لمكافحة المخدرات، الأربعاء، قدراتهن في أرض الميدان، خلال حفل قوات أمن الحج.

وظهرت المجندات وهن يستخدمن المسدسات ويطلقن على الأهداف، المثبتة على عربة الاستعراض خلال الحفل، ثم أسدل الستار بعرض لوحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لاستعراض القوات الأمنية المشاركة في الحج، بحضور وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود.

بحضور وزير الداخلية السعودي..

مجندات تابعات لمكافحة المخدرات يستعرضن قدراتهن في حفل قوات أمن #الحج#العربية_في_الحج عبر:@ahalosaimi pic.twitter.com/WpCmAxZ4XD — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 21, 2023

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